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    Почему затягивается оглашение причин смертельного отравления детей в Карагандинской области

    29 Августа 2023, 12:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пять детей продолжают находиться в реанимации после отравления в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. У двух из них наблюдаются улучшения. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Она добавила, что продолжаются лабораторные исследования на разных этапах. Есть исследования, которые проводятся в течение месяца-двух. Также ожидается заключение проверки Генеральной прокуратуры.

    Исключены инфекционные заболевания. Все биологические материалы детей были направлены в судебно-медицинскую экспертизу для определения отравления токсическими веществами.

    «Дети получают полное лечение, оно идет по симптоматике, синдромальной терапии. Врачи лечат по протоколу по заболеваниям, вызванным токсическими веществами. Все республиканские лучшие специалисты ежедневно их консультируют и выезжают на место. Почему мы детей сразу не перевезли на республиканский уровень, потому что они были не транспортабельны, транспортировка ухудшила бы их состояние. Так как дети были на аппарате, и сегодня они находятся на аппарате. Сейчас двое детей сняты с ИВЛ-аппарата и переводятся с улучшением в неврологическое отделение», - добавила Ажар Гиният.

    Напомним, 30 июля в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области отравились несколько детей, один из них погиб, шестеро находились в реанимации. Вчера стало известно о том, что скончался еще один ребенок.

    Генеральной прокуратурой дано поручение уполномоченным государственным органам и территориальным прокурорам организовать в стране комплексные проверки подобных учреждений.

    Как сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, анализы на кишечные инфекции дали отрицательный результат. Истинную причину отравления детей в Караганде все еще выясняют.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Карагандинская область Происшествия Минздрав РК Здравоохранение Дети
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