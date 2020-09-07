Почему я иду на праймериз - молодой ученый Амир Куат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатель государственной награды «Халық алғысы» за вклад в борьбу с COVID-19, биотехнолог Амир Куат назвал цели своего участия в праймериз партии Nur Otan, передает МИА «Казинформ».

Пост об этом он опубликовал в своем Facebook.

«Я, Куат Амир, победитель проекта «100 новых лиц Казахстана», обладатель государственной награды «Халық алғысы» за вклад в борьбу с COVID-19, а так же лидер ЦУР (цели устойчивого развития) по 3-му направлению - «Благополучие и здоровье», принятые ООН. Будучи 14-летним подростком, я пришел в науку и начал изучать циркадные биоритмы человека. Впоследствии я зарегистрировал результаты НИР в виде интеллектуальной собственности, став самым молодым ученым Казахстана, сделавшим это.

Мои исследования нашли отражение в системе управления рисками (СУР) «БИОВ», которая применялась в структуре Министерства обороны в ГУБЗП в 2009 году. В период использования системы количество авиационных инцидентов, катастроф и происшествий было минимальное за всю историю. Пилотное применение в структуре ERG, показали хорошие результаты, снижение травматизма на 87,5%. Кроме того, СУР «БИОВ» позволила принести в копилку сборной РК бронзовую медаль по таэквон-до в Пекинской олимпиаде 2008 года.

СУР «БИОВ» позволяет улучшить жизнь больным эпилепсией. Совместно со специалистами национального центра нейрохирургии ведется работа, которая позволяет рассчитать дни максимального риска наступления приступа, т.к. 90% больных неоперабельны и вынуждены всю жизнь принимать лекарства. СУР «БИОВ» позволяет максимально точно спрогнозировать риск наступления приступа, тем самым снижая количество потребления сильнодействующих лекарственных средств пациентом употребляя их только тогда, когда риск максимален.

Так же мною разработаны и изобретены самый энергоэффективный в мире сухой модульный трансформатор наружной установки, который позволяет снизить количество потерь в сетях в 625 раз. К тому же, данный трансформатор позволяет провести модернизацию распределительных сетей (линий электропередач) и произвести глубокий ввод потребителей напрямую подключая их к линии 10 кВ. Все мы наверное помним недавнюю новость о том, что «антикоррупционной службой города Нур-Султан начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «Астана РЭК» по факту хищения денежных средств путем мошенничества. Старший следователь следственного департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил, что руководитель Сарыаркинского РЭК и руководитель Сбыта Астана РЭК с начала года похитили более 50 миллионов тенге из компании путем снижения объема фактического потребления электроэнергии юридическими лицами. В их числе ТРЦ и бизнес-центры. Эти объемы списывались как потери в сети», - сообщает Liter.kz.

Так причем тут наш трансформатор? Дело в том, если внедрить наш трансформатор, то такие манипуляции станут невозможными. К примеру, если к линии 0,4 кВ под напряжением еще как-то можно подключиться, то подключение к линии 10 кВ под напряжением уже невозможно, это смертельно опасно. Соответственно, для подключения нужно отключать линию, а это незаметно пройти не может, и ведется запись в оперативном журнале и т.д.

Так же мною разработана технология, позволяющая экономить воду, благодаря которой, к примеру, можно вымыть один автомобиль внутри и снаружи, потратив всего 4 литра воды и не образовав сточных вод. При этом автомобиль будет не просто чистый, но еще и стерильный. Как показывают рекомендации ВОЗ, при воздействии температурой более 71 С убивает полностью COVID-19. В 2018 году я пытался получить грант от АО «Фонд науки» на коммерциализацию данной технологии, однако никто там не понял, зачем переводить автомойки в онлайн-формат (идея заключалась в том, чтобы как Яндекс такси – вызвал через приложение, приехали, помыли, уехали. Удобно, быстро, комфортно, чисто, т.к. оборудование мобильно) и в гранте отказали, но потом пришел коронавирус и перевел практически все в онлайн. А ведь за эти два года мы могли бы быть к этому готовы и успеть масштабироваться. Правда, там был еще и коррупционный скандал, но сейчас не об этом. Прогрессивное мышление — вот в чем сила.

В марте, в первые дни введения ЧП, мною было принято решение проводить дезинфекцию транспортных средств, с целью обеспечения биологической безопасности передвижения населения, т.к. я являюсь лидером ЦУР 3 (я не имел морального права сидеть сложа руки), и параллельно проводить информационно-просветительскую работу, чтобы народ понимал всю серьезную опасность COVID-19, что бы не получилась та вспышка, которая была у нас в июне-июле. Чтобы понять, какая работа была проделана, наберите в google «Молекула народа», этот фильм был снять специально для Вас. Надеюсь, вам будет интересно, или в принципе вы можете набрать «Куат Амир» или «Қуат Әмір» и выйдет огромный объем информации о моей деятельности и о том, кто я есть. Я предпочитаю делать, чем просто писать и говорить.

Так зачем же я подаюсь в праймериз?

Я преследую следующие цели:

1. Снижение тарифов на электричество.

2. Снижение травматизма и смертности на рабочих местах.

3. Поддержка отечественных производителей – поэтапное снижение налогов и различных сборов с населения.

4. Модернизация электрических сетей в РК.

5. Оживление конкуренции.

6. Модернизация и реформа системы здравоохранения, образования и науки.

7. Борьба с коррупцией – реформа системы и закона. (внедрение единой информационной системы).

8. Вывод серого бизнеса из теневой экономики - в особенности сектор арендного жилья.

Обо всем об этом я буду писать в будущем до конца агитационной кампании, если вам интересно, милости прошу в гости ко мне на странички в instagram: @kuat_amir, FB – Amir Kuat. Будет интересно!»



