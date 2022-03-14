Почему все еще не публикуют имена погибших во время массовых беспорядков - ответ Генпрокуратуры РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос объявления имен погибших в результате январского инцидента прокомментировала Генпрокуратура РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По погибшим во время январских событий проводится судебно-медицинская экспертиза, выясняется – где и как каждый из них погиб. Нужны четкие доказательства по каждому летальному случаю. Понятно, что среди погибших были и случайные люди. Их 20 человек. В частности, из них 11 – в городе Алматы, восемь – в Алматинской области и один – в городе Таразе», - уточнил руководитель Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров в эфире общественно-политического ток-шоу «Ashyq alań» на национальном телеканале «Qazaqstan».

По его словам, расследование убийств во время массовых беспорядков продолжается.

«По вопросу – почему не объявлены имена погибших во время январских событий. Первая причина неразглашения фамилий заключается в том, что уголовное дело по каждому убийству до сих пор расследуется. Дело не окончено. Во-вторых, по этическим принципам. Потому что у погибших есть близкие. Завтра в обществе возникнут разные вопросы. Если говорить о том, кто этот человек – хулиган или случайная жертва? Как следственный орган, мы должны иметь точную информацию и доказательства с нашей стороны», - пояснил Ризабек Ожаров.