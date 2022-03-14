Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Почему все еще не публикуют имена погибших во время массовых беспорядков - ответ Генпрокуратуры РК

    14 Марта 2022, 22:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос объявления имен погибших в результате январского инцидента прокомментировала Генпрокуратура РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По погибшим во время январских событий проводится судебно-медицинская экспертиза, выясняется – где и как каждый из них погиб. Нужны четкие доказательства по каждому летальному случаю. Понятно, что среди погибших были и случайные люди. Их 20 человек. В частности, из них 11 – в городе Алматы, восемь – в Алматинской области и один – в городе Таразе», - уточнил руководитель Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров в эфире общественно-политического ток-шоу «Ashyq alań» на национальном телеканале «Qazaqstan».

    По его словам, расследование убийств во время массовых беспорядков продолжается.

    «По вопросу – почему не объявлены имена погибших во время январских событий. Первая причина неразглашения фамилий заключается в том, что уголовное дело по каждому убийству до сих пор расследуется. Дело не окончено. Во-вторых, по этическим принципам. Потому что у погибших есть близкие. Завтра в обществе возникнут разные вопросы. Если говорить о том, кто этот человек – хулиган или случайная жертва? Как следственный орган, мы должны иметь точную информацию и доказательства с нашей стороны», - пояснил Ризабек Ожаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    СМИ Генпрокуратура ЧП-2022 Алматинская трагедия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожары в области Абай, конец эпохи Даниала Ахметова и новые законы – обзор событий в РК
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Анонс наиболее важных событий в Астане 17 июня
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи