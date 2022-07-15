Почему вид Omicron BA.5 так опасен

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Omicron BA.5. имеет три ключевые мутации в своем белке, которые делают его более эффективным при заражении клеток и преодолении иммунной защиты человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Всего за два месяца BA.5 превзошел своих предшественников и стал основной причиной эпидемии в Соединенных Штатах. Согласно последним данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, на прошлой неделе этот подвид представил 2 из каждых 3 новых случаев заражения Covid-19 в Америке.

Директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний доктор Рошель Валенски заявил, что не знает о клинической тяжести BA.5 по сравнению с другими вариантами вируса, но известно, что оно более легко передается и более устойчиво к иммунитету людей от вирусов BA.1 и BA.2.

Официальное количество случаев заражения в США составляет около 110 тыс. инфицированных в день, что отражает лишь часть истинного положения в стране. По оценке профессора наук Вашингтонского университета Али Мокдада, на каждый зарегистрированный случай приходится 7 незарегистрированных. Другие эксперты считают, что волна может быть в 10 раз выше, чем сообщается сейчас.

В Соединенных Штатах также растет число ежедневных госпитализаций. Доля пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, выросла примерно на 23% за последние две недели.

Вирус все еще распространяется быстрыми темпами, у него есть все возможности мутировать, чтобы создать еще более здоровые и более заразные версии самого себя. Это происходит быстрее, чем производятся новые вакцины.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи призвал американцев использовать все доступные инструменты, чтобы остановить распространение вируса, включая ношение масок, вентиляцию помещений и социальное дистанцирование.

По оценке Э.Фаучи, необходимо поддерживать уровень вируса на максимально низком уровне, что является лучшей защитой. Если вирус не очень устойчиво размножается и распространяется, это дает ему меньше шансов на мутацию и соответственно появлению новых разновидностей коронавируса.



