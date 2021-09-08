Почему вернули проверки МСБ, объяснили в Комитете госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета госдоходов МФ РК Жайдар Инкербаев ответил на вопросы журналистов касательно возвращения проверок МСБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не собираемся массовые проверки устраивать, мы максимально попытаемся дистанционно это (сделать - прим.ред.), путем использования аналитических данных. К примеру, скажу, у нас система электронных счетов-фактур позволяет прослеживать, сколько в адрес конкретного ИП было отгружено товаров. Если у него из месяца в месяц, изо дня в день отгружаются большие суммы товаров, по электронным счетам-фактурам мы это видим», - сказал Жайдар Инкербаев на брифинге в СЦК.

«При этом, если он никаких доходов не отражает, то наша система рисков покажет, что возможно, данный ИП нарушает налоговое законодательство. У нас в любом случае вначале будет предоставлена возможность предоставить ему самостоятельно либо пояснение, либо, может у него действительно, в остатках эти товары есть. Он скажет, что у него в остатках эти товары есть и, пожалуйста, придите посмотрите», - призвал спикер.

Он привел примеры.

«Но если идет такой массовый характер, если в каких-то схемах, у нас смотрите, на примере скажу, есть компании, которые как будто покупают себе товары народного потребления, одежду, скажем, а продают продукты питания. Длительное время из в квартала в квартал, из года в год такое продолжается. Когда мы вопрос такой задаем, явно это похоже на схему, то есть схему по приобретению дебетового сальдо, мы не можем выехать, посмотреть. Он говорит, что якобы у него такие остатки товаров народного потребления находятся. То есть в перспективе, если будут явные и злостные (нарушения - прим.ред.), мы в любом случае будем давать возможность самостоятельно устранить нарушение, и только после этого могут быть инициированы проверки», - заверил Ж. Инкербаев.