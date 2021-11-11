Почему важно вакцинировать от КВИ беременных женщин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О вакцинации беременных женщин во время пресс-конференции «О начале вакцинации против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной «Комирнати» рассказала заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Светлана Султангазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, уже более чем в 20 странах мира начата вакцинация рожениц.

«Беременным женщинам также необходимо делать вакцинацию. Большое количество клинических исследований по вакцинации беременных проведено в Европе и проводится в России. Мы видим, что у нас есть определенное количество женщин у которых на фоне коронавирусной инфекции во время беременности появляются различные неблагоприятные исходы и осложнения. Поэтому на основании проведенных клинических исследований мы рекомендуем получать вакцинацию в сроке от 16 недель до 38 недель. Вакцина проводится в два этапа», - рассказала заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Светлана Султангазиева.

Кроме того, спикер отметила, что после вакцинации у рожениц и у ребёнка формируется иммунитет, который будет снижать риск заболевания.

Напомним, 10 ноября в Казахстан доставили первую партию вакцины Pfizer. В рамках подписанного ранее соглашения было закуплено 4 млн доз вакцины Comirnaty Pfizer/BioNTech.