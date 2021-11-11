Почему важно вакцинировать от КВИ беременных женщин
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О вакцинации беременных женщин во время пресс-конференции «О начале вакцинации против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной «Комирнати» рассказала заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Светлана Султангазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По ее словам, уже более чем в 20 странах мира начата вакцинация рожениц.
«Беременным женщинам также необходимо делать вакцинацию. Большое количество клинических исследований по вакцинации беременных проведено в Европе и проводится в России. Мы видим, что у нас есть определенное количество женщин у которых на фоне коронавирусной инфекции во время беременности появляются различные неблагоприятные исходы и осложнения. Поэтому на основании проведенных клинических исследований мы рекомендуем получать вакцинацию в сроке от 16 недель до 38 недель. Вакцина проводится в два этапа», - рассказала заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Светлана Султангазиева.
Кроме того, спикер отметила, что после вакцинации у рожениц и у ребёнка формируется иммунитет, который будет снижать риск заболевания.
Напомним, 10 ноября в Казахстан доставили первую партию вакцины Pfizer. В рамках подписанного ранее соглашения было закуплено 4 млн доз вакцины Comirnaty Pfizer/BioNTech.
- Чем важна ревакцинация, что делать человеку во время простуды - ответы врача
- Объём инвестиций в сферу здравоохранения и соцуслуг Казахстана сократился за год на 22,5%
- Кто они, алматинские врачи- ровесники независимости Казахстана?
- ДТП с тремя погибшими: о состояние выжившей девочки рассказали костанайские врачи
- Более 30 тысяч родителей разрешили прививать своих детей Pfizer в Алматы
- Израиль первым в мире проведет учения против COVID-19
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана