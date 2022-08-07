Почему важно проходить скрининговые обследования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе городской поликлиники №9 города Алматы Машат Кебисбаева сообщила, что скрининговые обследования помогают выявить заболевание на ранних стадиях или предрасположенность к нему. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам врача, эффективность лечения многих заболеваний во многом зависит от сроков его выявления – на ранних стадиях болезнь легче поддается успешному лечению.

«Скринингом называют медицинский осмотр здоровых людей любого возраста вне зависимости от пола, для своевременной диагностики наиболее распространенных болезней. В скрининговых осмотрах предусмотрены лабораторно-диагностических исследования и консультация узких специалистов», - пояснила Машат Кебисбаева.

Она отметила, что с помощью скринингов можно на ранней стадии выявить артериальную гипертонию, ишемическую болезнь сердца и сахарного диабета, глаукому, рак шейки матки, рак молочной железы, колоректальный рак, вирусные гепатиты В и С. Все эти болезни чаще встречаются у мужчин и женщин в возрасте 40-70 лет.

Также на профосмотр имеют право дети до 18 лет. Он включает в себя оценку состояния здоровья ребенка психофизического, полового развития, выявление признаков жестокого обращения с учетом доврачебного обследования. При выявлении патологических изменений направляет на дополнительное обследование к профильному специалисту.

«Чтобы пройти скрининг, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт выдаст направление на осмотр и анализы. Можно провести сразу все полагающиеся по возрасту скрининги», - добавила врач.

Финансирование профилактических осмотров осуществляется за счет средств ОСМС, поэтому для прохождения скрининга необходимо иметь статус застрахованности. При этом государство оплачивает взносы за 11 млн казахстанцев, которые относятся к 15-ти льготным категориям.

«Как часто можно проходить скрининговое обследование? Некоторые скрининги проводятся с пятилетним промежутком, некоторые – через каждые два или четыре года. Сроки установлены в соответствии с темпами развития того или иного заболевания. По результатам проведенного скринингового исследования пациентов в зависимости от показаний отправляют на дообследование и консультацию узких специалистов, а при необходимости назначают соответствующее лечение», - сказала Машат Кебисбаева.

В Казахстане ежегодно Фондом социального медицинского страхования предусматривается финансирование на прохождение профилактических медицинских осмотров, в том числе на выявление социально значимых заболеваний.