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    Почему важно идти на выборы, рассказала алматинский волонтер

    10 Января 2021, 17:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель Алматинского филиала ОФ «Лига волонтеров Казахстана» Багдат Анарбаева проголосовала на выборах в Мажилис и маслихаты. Она рассказала об особенностях выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметила, что это третьи выборы в ее жизни.

    «В каждых выборах стараюсь принимать участие и использовать свое право голоса, так как это очень важно. Я как историк могу сказать, что наши предки тысячелетиями боролись и жертвовали собой для того, чтобы у нас было право голоса, и чтобы мы могли выбирать свое будущее. Имея такую возможность сейчас, нельзя не воспользоваться таким шансом. Как говорил У. Черчилль: «Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы». Поэтому каждый совершеннолетний гражданин нашей страны обязан воспользоваться таким шансом», - сказала она.

    Также волонтер уточнила, что на этих выборах было много инициатив со стороны кандидатов от всех партий.

    «Здесь новые лица из различных сфер деятельности. Это и молодые, и взрослые опытные люди, которые принесут новые идеи. Партиями озвучивались проблемы, существующие в стране. Это очень радует. Мы сейчас плавно переходим к концепции «слышащего государства». Я думаю, что те люди, которые будут у власти, принесут очень много нового, сохранив в то же время вклад действующих политиков», - заметила Багдат Анарбаева.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы НПО Выборы Общество Волонтёрство Выборы-2021
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