Почему вакцинированным нужно носить маски, пояснили в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова заявила, что ношение маски все еще обязательно для казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Айжан Есмагамбетова ответила, смогут ли казахстанцы ходить в торгово-развлекательные центры без масок в случае, если в стране разрешат посещать ТРЦ лицам только с «зеленым» статусом.

«Нет, ношение маски обязательно. Уже известно, что вакцинированный может заболеть. Соответственно, он тоже может представлять опасность. Тем не менее вакцинированные граждане все-таки меньше подвержены заражению и легче переносят заболевание. Передача инфекции тоже в меньшей степени, но она возможна. Поэтому никто в мире сегодня маски не отменял. Существует баланс между ограничительными и профилактическими мерами», - сказала Айжан Есмагамбетова журналистам в кулуарах заседания Правительства.

Вместе с тем журналисты задали вопрос, когда казахстанцы смогут снять маски на уровне страны.

«Я думаю, сейчас точную дату никто не может назвать. Это результат многофакторных действий. Вирус продолжает мутировать. В этом есть и заслуга каждого из нас. Чем медленнее мы вакцинируемся, тем чаще происходит передача вируса и тем больше у него возможности мутировать. А мутация вируса сегодня непредсказуема. ВОЗ делит вирус на мутации, которые представляют опасность, находятся под контролем и которые нужно мониторить», - заявила председатель Комитета.

По ее словам, уровень коллективного иммунитета в 60% - это минимальный показатель, но эта цифра достигнет 80% с учетом мутации вируса. Она также ответила на вопрос журналистов, смогут ли граждане снять маски, когда государство вакцинирует граждан на 80%.

«Я не могу ответить, когда мы снимем маски. Все мы устали от масок, но к сожалению, это одна из мер защиты от коронавируса» - ответила Айжан Есмагамбетова.