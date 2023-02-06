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    Почему в торговых точках СКО не хватает продукции из стабфонда

    6 Февраля 2023, 10:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области и.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Дархан Амрин пояснил, почему в торговых точках иногда не найти продукции из стабфонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в социальной сети Д.Амрин написал, что в этом году в стабфонд закупили около 15 тысяч тонн продукции.

    «В неделю два-три раза стараюсь лично мониторить наличие продукции стабфонда. Важно, чтобы интервенции производились систематически. Не всегда можно наблюдать на полках продукцию в течение всего дня. Причинами являются человеческий фактор – из-за высокого спроса не всегда работники магазинов успевают выкладывать на полки продукцию - и недостаточный контроль за своевременными поставками со стороны нашего управления и СПК «Солтүстік», - написал Д. Амрин.

    Он добавил, что контроль усилят и беспрерывные поставки отрегулируют.

    Продукцию для стабфонда закупают у местных товаропроизводителей. В торговые точки поставляют гречневую крупу, рис, подсолнечное масло, муку, хлеб, макаронные изделия, сахар, соль, яйца, мясо птицы и овощи.

    Недавно на заседании акимата глава региона Айдарбек Сапаров поручил пересмотреть структуру посевных площадей. При необходимости увеличить посевы гречихи и картофеля, чтобы удержать цены на эту продукцию.

    По данным департамента Бюро национальной статистики, за год продукты в области подорожали на 26%. В том числе на сахар, макароны, муку и мясо.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экономика Цены и тарифы
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