Почему в Казахстане запустили кредитование автобусов вместо автокредитования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ильяс Оспанов разъяснил, почему в Казахстане остановили программу по льготному автокредитованию для граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в стране общественным транспортом пользуются 9,2 млн населения. Наша задача заключается в том, чтобы принести максимальную пользу и обеспечить граждан качественными автобусами. Я понимаю, что могут быть претензии, но нам нужно удовлетворять спросы и тех людей, которые ежедневно пользуются общественным транспортом. Спрос имеется уже давно и нам нужно обновить автопарки», - сказал Ильяс Оспанов.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев сообщил, что в рамках программы льготного автокредитования будут приобретаться пассажирские автобусы.

«Новое направление, которое мы рассматриваем в рамках обновления всей программы - кредитование автобусов вместо автокредитования. Мы посетили несколько регионов. Были в Талдыкоргане, Уральске. По всему Казахстану 10 525 автобусов. Их износ составляет 45%. К примеру, в Костанае изношено 90% общественного транспорта. В Уральске и Талдыкоргане 70% автобусов», – сказал Марат Карабаев, отвечая на вопросы журналистов в Акорде.

Напомним, 6 февраля в Казахстане запустили пилотную платформу для приема заявок по льготному автокредитованию.