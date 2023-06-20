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    Почему в Казахстане запустили кредитование автобусов вместо автокредитования

    20 Июня 2023, 14:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ильяс Оспанов разъяснил, почему в Казахстане остановили программу по льготному автокредитованию для граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас в стране общественным транспортом пользуются 9,2 млн населения. Наша задача заключается в том, чтобы принести максимальную пользу и обеспечить граждан качественными автобусами. Я понимаю, что могут быть претензии, но нам нужно удовлетворять спросы и тех людей, которые ежедневно пользуются общественным транспортом. Спрос имеется уже давно и нам нужно обновить автопарки», - сказал Ильяс Оспанов.

    Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев сообщил, что в рамках программы льготного автокредитования будут приобретаться пассажирские автобусы.

    «Новое направление, которое мы рассматриваем в рамках обновления всей программы - кредитование автобусов вместо автокредитования. Мы посетили несколько регионов. Были в Талдыкоргане, Уральске. По всему Казахстану 10 525 автобусов. Их износ составляет 45%. К примеру, в Костанае изношено 90% общественного транспорта. В Уральске и Талдыкоргане 70% автобусов», – сказал Марат Карабаев, отвечая на вопросы журналистов в Акорде.

    Напомним, 6 февраля в Казахстане запустили пилотную платформу для приема заявок по льготному автокредитованию.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Транспорт МИИР РК Автокредитование Льготы
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