Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    Почему в Казахстане увеличили число призывников, пояснили в Минобороны

    1 Марта 2023, 18:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почему в Казахстане в этом году увеличили число призывников в армию, пояснил начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК, полковник Бауыржан Артыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, в 2023 году - более 37 тысяч призывников, в прошлом году эта цифра составляла 35 тысяч.

    «Действительно в этом году увеличено количество призывников, подлежащих воинской службе. Связано это с необходимостью по укомплектованию соединений и частей Вооруженных сил РК и других войск и воинских формирований», - сказал Бауыржан Артыков, отвечая на вопросы журналистов.

    Призыв на срочную службу в Казахстане уже начался.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Армия Минобороны РК Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Служащий Вооруженных сил РК стал победителем в турнире «Әскер барысы 2023»
    Минобороны провело чемпионат по тогызкумалаку
    Минобороны Азербайджана изучает организацию деятельности военной полиции в Казахстане
    Студенты колледжей смогут получить отсрочку от армии через SMS
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров