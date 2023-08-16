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    Почему в Казахстане решили сократить количество запланированных комфортных школ

    16 Августа 2023, 12:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов объяснил, почему было принято решение сократить количество запланированных к строительству комфортных школ с 401 до 369, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос больше касается Министерства просвещения. Идет процесс оптимизации. Есть понятие перспектива роста. Есть 32 школы, которые уменьшили, некоторые убрали», - сказал Маулен Айманбетов на брифинге в компании.

    По его словам, заявка была дана на перспективу.

    «Когда детально по регионам поездили, посмотрели – нет надобности. Представьте, мы построим школу, а там наполняемость всего 40%. Зачем нам такая школа? Где-то по логистике сделали так, чтобы была доступная зона, чтобы можно было идти не более двух километров», - объяснил спикер.

    Ранее сообщалось, что на реализацию проекта «Комфортная школа» выделят 2,6 трлн тенге. Больше всего таких школ будет в Алматинской, Туркестанской, Мангистауской областях, в городах Шымкент, Астана и Алматы. Остальные школы будут равномерно распределены по всему Казахстану, включая малые города.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ФНБ «Самрук Казына» Строительство школа
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