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    Почему в Казахстане разные предельные значения ставки вознаграждения на микрокредиты

    24 Декабря 2021, 17:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова ответила на депутатский вопрос касательно установления единой годовой эффективной ставки вознаграждения по всем микрокредитам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство), рассмотрев Ваш запрос в части установления единой годовой эффективной ставки вознаграждения (далее – ГЭСВ) по всем микрокредитам в размере 56%, сообщает следующее. Согласно законодательству Республики Казахстан предельное значение ГЭСВ по микрокредитам составляет 56%. Данное ограничение не распространяется на микрокредиты до 50 МРП в силу короткого срока использования займа – до 45 дней», - написала Мадина Абылкасымова в своем ответе .

    По ее словам, распространение предельного значения ГЭСВ в размере 56% на микрокредиты до 50 МРП может привести к тому, что лицензированные микрофинансовые организации перестанут выдавать такие займы. При этом имеется риск возникновения теневого рынка микрокредитования вследствие востребованности краткосрочных микрокредитов со стороны населения.

    «Важно отметить, что в целях ограничения долговой нагрузки заемщиков по микрокредитам до 50 МРП законодательством уже предусмотрены отдельные ограничения. Требованиями пункта 3-1 статьи 4 Закона о микрофинансовой деятельности установлено, что предельная сумма переплаты по микрокредиту до 50 МРП не может превышать 100%. Дополнительно, по таким микрокредитам установлены предельные значения ставки вознаграждения», - заключила глава агентства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экономика Минфин РК
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