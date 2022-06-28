Почему в Казахстане общественность и СМИ критикуют деятельность госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время наблюдается повышенный интерес общественности к деятельности Правительства РК по исполнению поручений Главы государства. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами в целях оценки уровня удовлетворенности населения государственной политикой в области СМИ проводятся социологические исследования. По итогам 2021 года уровень удовлетворенности составил 68,6%», - сказал Аскар Умаров.

Глава МИОР также отметил, что министерство на постоянной основе ведет мониторинг медиапространства на предмет эффективной реализации информационной политики.

«В настоящее время наблюдается повышенный интерес общественности к деятельности Правительства РК по исполнению поручений Главы государства. Однако фиксируемая по отдельным актуальным темам обратная связь граждан часто имеет негативный характер», - добавил Аскар Умаров.

Было отмечено, что причинами наличия критики со стороны общественности и представителей СМИ являются:

- предоставление государственными органами неполной информации по тематикам, подлежащие широкому разъяснению в СМИ;

- отсутствие развернутой и полной информации в ответах на официальные запросы физических и юридических лиц, а также СМИ;

- представление недостаточно квалифицированных спикеров по разъяснению возникших вопросов в СМИ;

«В свете значимости информационно-разъяснительной работы, перечисленные факторы следует учитывать в работе государственных органов», - подчеркнул Аскар Умаров.