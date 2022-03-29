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    Почему в Казахстане не дешевеют интернет и сотовая связь

    29 Марта 2022, 14:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему в Казахстане не дешевеют интернет и сотовая связь? На этот вопрос ответил заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По последним данным Международного союза электросвязи и проводимых ежегодно рейтингов, по данным отраслевых ассоциации и профильного МЦРИАП, средняя стоимость одного гигабайта мобильного интернета составляет около 8,53 долларов США, при этом в Казахстане цена за аналогичный объем составляет чуть менее полудоллара США», - сказал Марат Омаров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    По его словам, это позволяет нашей стране занимать лидирующие места в рейтингах.

    «Но, по информации операторов связи, рост цен связан с объективными причинами, как, например, рост интернет-трафика, нагрузка на сеть, инвестирование в инфраструктуру, колебание курса, инфляция. Тем не менее, с точки зрения антимонопольного органа рынок связи и имеющиеся цены на интернет и сотовую связь очень высококонцентрированны и есть достаточно много барьеров входа в этот рынок новых компаний. Есть технологические причины, достаточно капиталоемкая отрасль и необходима большая инфраструктура и сеть, поэтому новым компаниям сложно попасть в рынок, разбавив такую концентрацию. В АЗРК занимаются поэтапно демонополизацией данного сектора, вносятся законодательные изменения. Все эти меры в конечном итоге должны привести к улучшению качества связи, покрытию и доступности цен для конечного потребителя», - пояснил Марат Омаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

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