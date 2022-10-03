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    Почему увеличился ипотечный платеж для неполных семей

    3 Октября 2022, 13:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель АО «Отбасы Банк» Ляззат Ибрагимова назвала причину увеличения ипотечного платежа для категории «неполная семья», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «23 сентября в рамках постановления Правительства было поддержано предложение о том, чтобы категорию «неполные семьи», так как это люди, которые воспитывают детей, но работают, перевести в программу «Шанырак – 5-10-10». Разница только в ставке вознаграждения. На уровне каждой семьи разница, наверное, составит примерно 30 тысяч тенге», - сказала Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК.

    Она разъяснила механизм платежей.

    «Если заем 15 млн тенге и по «Бақытты отбасы» первые 8 лет у нас семья платит по 80623 тенге, а по накоплении 50% платеж падает до 63344 тенге, то в рамках «Шанырака» такую же квартиру та же неполная семья приобретет с чуть большим платежом – он составит первые 8 лет 116500 тенге, и снизится потом до 73983 тенге», - отметила глава «Отбасы банка».

    «Сейчас в соцсетях есть обращения от неполных семей, сегодня я встречалась с группой людей в Мажилисе, и мы объясняем, что в первую очередь приоритет государства – это обеспечение людей с ограниченными возможностями», - добавила Л. Ибрагимова.

    Фото:ortcom.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Жилье Экономика Отбасы банк
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