Почему увеличился ипотечный платеж для неполных семей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель АО «Отбасы Банк» Ляззат Ибрагимова назвала причину увеличения ипотечного платежа для категории «неполная семья», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«23 сентября в рамках постановления Правительства было поддержано предложение о том, чтобы категорию «неполные семьи», так как это люди, которые воспитывают детей, но работают, перевести в программу «Шанырак – 5-10-10». Разница только в ставке вознаграждения. На уровне каждой семьи разница, наверное, составит примерно 30 тысяч тенге», - сказала Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК.

Она разъяснила механизм платежей.

«Если заем 15 млн тенге и по «Бақытты отбасы» первые 8 лет у нас семья платит по 80623 тенге, а по накоплении 50% платеж падает до 63344 тенге, то в рамках «Шанырака» такую же квартиру та же неполная семья приобретет с чуть большим платежом – он составит первые 8 лет 116500 тенге, и снизится потом до 73983 тенге», - отметила глава «Отбасы банка».

«Сейчас в соцсетях есть обращения от неполных семей, сегодня я встречалась с группой людей в Мажилисе, и мы объясняем, что в первую очередь приоритет государства – это обеспечение людей с ограниченными возможностями», - добавила Л. Ибрагимова.

Фото:ortcom.kz