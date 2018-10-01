Почему уши важны для сохранения мира, рассказал раввин Ицхак Иосеф

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный Сефардский раввин Израиля Ицхак Иосеф выразил мнение, почему возникает конфликт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я приехал сюда из Иерасуслима - самого священного города - для того, чтобы благословить всех. Конечно, с благословением мира для того, чтобы поддержать тех, кто работает на благо мира во всех религиях. Как учит наша религия, самое большое благословение в нашем мире - это мир. Шалом - мир - это одна из основ иудейской религии. Мир является основой для всего человечества, мир - это одно из имен Бога», - сказал Ицхак Иосеф в рамках VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Он рассказал, что часто участвует в бракоразводных процессах.

«Бывают очень разные ситуации. Согласно нашему законодательству, нас учат тому, чтобы мы выслушивали претензии каждой из сторон. Вместо этого, мы пытаемся заставить стороны восстановить мир друг с другом, и предотвратить разделение дома и семьи. Мой опыт говорит о том, что конфликты возникают только из-за того, что стороны не способны выслушать друг друга. Как только они пытаются это сделать, все меняется. Это применимо, как к внутреннему миру человека, так и к внешнему», - рассказал Ицхак Иосеф.

Именно поэтому, по словам раввина, в иудаизме большое значение придают слуховому органу.

«По иудейским законам, существует фиксированная цена за потерю каждой конечности. Есть определенная цена за нанесение ущерба полости рта, и другие органы. Но самая высокая цена за то, если вы повредили орган слуха, практически такая же, как если бы вы убили человека. Если удаляется способность человека слушать, то такой человек считается мертвым», - заявил И. Иосеф.

Поэтом, отмечает раввин, инициированный 15 лет назад Президентом Казахстана съезд религиозных лидеров имеет большое значение.

«У разных людей разное мнение о конфликте. Поэтому, инициатива Н. Назарбаева собраться за одним столом и попытаться выслушать друг друга очень важна. Ответственность теперь лежит на нас, чтобы быть примером конструктивного диалога. Не всегда нужно знать, но, по крайней мере, нужно знать, каким образом нужно открывать уши и слушать», - заключил раввин.