Почему супругам казахстанских чиновников можно иметь счета за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Установление запрета на владение зарубежными счетами создаст проблемы для тех, кто занимается бизнесом и хочет стать депутатом маслихата. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга журналисты поинтересовались у представителя Антикоррупционного агентства, почему на депутатов маслихата не распространяется запрет на владение счетами в зарубежных банках.

«В данном случае надо исходить из того, что депутат маслихата - эта должность не освобожденная, т.е. депутатами маслихата у нас могут являться и бизнесмены, люди, работающие в других сферах. Если мы им сейчас запретим иметь счета, то завтра, я думаю, на практике будут проблемы с тем, что мало людей, кто работает в бизнесе, захочет стать депутатом маслихата. Поэтому было принято такое решение, что запрет установлен депутатам Парламента, которые работают на профессиональной, освобожденной основе», - пояснил О. Бектенов. Кроме того, спикер прокомментировал вопрос относительно пункта законопроекта, в котором разрешается женам и другим членам семьи чиновников иметь зарубежные счета, несмотря на то, что это может создать «лазейку» для чиновников. «Знаете, есть разный опыт, мы изучали его и в плане запрета. Есть государства, где вообще чиновникам не запрещается иметь счета в любой стране. Где-то запрет полный самому чиновнику и членам его семьи. В данном случае мы все так и живем и работаем в рыночной экономике, и члены семьи, супруги чиновников, государственных служащих могут заниматься бизнесом, другими видами деятельности. И, возможно, есть необходимость постоянных или частых выездов за рубеж. Если мы сделаем им ограничения, то, возможно, будут налагаться сильные ограничения на наших граждан. Поэтому мы сделали первый шаг – запретили зарубежные счета для самих государственных служащих. Но жизнь не стоит на месте, мы будем дальше изучать этот вопрос. Правоприменительная практика покажет, как эта норма будет работать», - добавил О. Бектенов. Напомним, 20 декабря Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции.