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    Почему старшеклассники не пошли в школы, рассказали в Атырау

    12 Января 2021, 21:16

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Почему сегодня старшеклассники не пошли в школы, рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эпидемиологическая ситуация в Атырауской области остается очень нестабильной. Поэтому принято решение, что до нормализации ситуации с коронавирусом учащиеся 9-11 классов и студенты вузов и колледжей пока продолжат обучение в онлайн режиме», - сообщили в пресс-службе областного управления образования.

    Такжк рассказали, что обучение продолжат младшеклассники в дежурных классах, традиционным будет обучение и в малокомплектных школах.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Коррупция Коронавирус в РК
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