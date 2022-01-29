Почему стали возможны беспорядки в Алматы, объяснил Глава государства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не раз называл события, произошедшие в начале января в Алматы, спланированной акцией, которой руководили подготовленные профессионалы. Глава государства постарался ответить, почему это стало возможным, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы сейчас ведем разбор полетов. Выяснилось, к сожалению, отсутствие единого четкого алгоритма действий правоохранительных органов в подобного рода ситуациях. Я сам, как Глава государства участвовал, в некоторых учениях, военных учениях и прочее. Эти учения к реальной ситуации, в частности той, которая случилась в Алматы, не имеют никакого отношения. Алгоритма действий не было», - рассказал Глава государства в интервью агентству «Хабар».
Еще одна причина, как отметил К.Токаев, это то, что оружие не должно применяться в отношении демонстрантов мирных митингов, которые имели место быть. Полицейские не имеют оружия при себе, они вооружены шумовыми гранатами, слезоточивым газом, также в их распоряжении были водометные машины.
«Эти машины не были использованы, потому что тут же были захвачены бандитами. У полицейских есть четкая инструкция не применять оружия в отношении так называемых демонстрантов. Это тоже говорит о том, что операция была подготовлена с их стороны. Сильно пострадали молодые ребята – десантники, которые тоже не имели оружия и были вооружены лопатками и дубинками. Они (бандиты) их раздели и использовали в качестве живого щита при атаке на резиденцию Президента. Это раз, во-вторых, использовали женщин», - добавил Президент РК.
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