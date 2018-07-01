Почему стали реже ходить некоторые автобусы в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В «Астана LRT» объяснили причину увеличения интервалов некоторых маршрутов городских автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На данный момент наблюдается нехватка водителей, что приводит к увеличению интервала и замечаний со стороны пассажиров о длительном ожидании некоторых маршрутов. В одном из автопарков водители сейчас действительно уходят со своих рабочих мест», - сказала пресс-секретарь организации Науат Азанбаева.
Представитель «Астана LRT» поделилась своим мнением, почему стали уходить водители общественного транспорта.
«Я думаю, потому что система становится прозрачной, и они уже не могут делать «левые деньги». Они обязательно должны давать билет, кроме того, они сейчас не видят наличные деньги. Раньше они могли часть денег «класть себе в карман», а сейчас все прозрачно», - объяснила Науат Азанбаева.
По ее словам, введение дифференцированного тарифа должно благоприятно сказаться и на качестве состава водителей автобусов.
«Некоторые водители, которые не были в штате у перевозчиков и брали автобусы в аренду, отказываются работать в таком режиме. За последнюю неделю доля пользователей транспортных карт составила уже более 85%, что привело к значительному уменьшению наличных средств, а это значит, что система оплаты становится прозрачной», - отметила Н. Азанбаева.
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