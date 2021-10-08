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    16:16, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Почему спрос на уголь увеличился в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального директора ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» Канат Кобесов заявил об увеличении спроса на уголь в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «То, что уголь расходится влет – это естественно, спрос большой. Кроме того, спрос на уголь увеличился очень сильно. Сам Нур-Султан вырос, это миллионный город. Как показывает статистика, за 9 месяцев мы отгрузили практически 77 млн тонн, что на 4% больше, чем в 2020 году. Налицо все факты того, что потребность в угле выросла», - сказал Канат Кобесов журналистам во время пресс-тура на угольные тупики столицы.

    По его словам, во избежание ажиотажа, угольным тупикам следует работать с населением.

    «Могу посоветовать угольным тупикам наводить свой сервис, маркетинг и работать с населением. А так у нас существуют мониторинговые группы, которые ежедневно проезжают все тупики. Всем не угодишь, но уголь то в наличии имеется», - отметил спикер.

    Ранее К. Кобесов прокомментировал ситуацию касательно обеспеченности столицы углем.

    «Как такового ажиотажа (на тупиках - прим. ред.) нет, это ажиотаж спекулятивный, он связан непосредственно с продавцами угля. Приведу простую статистику: за 7 дней октября мы выгрузили для Нур-Султана 171 вагонов угля», - сказал Канат Кобесов.


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