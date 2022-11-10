Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Почему снижены расходы республиканского бюджета на 2023 год на поддержку реального сектора

    10 Ноября 2022, 11:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Часть расходов на поддержку реального сектора мы передали в базу местных бюджетов. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается мер господдержки, то на следующий год некоторое снижение расходов на поддержку реального сектора по сравнению с текущим годом связано с тем, что мы часть расходов на поддержку реального сектора передали в базу местных бюджетов, порядка полтриллиона тенге», - сказал Алихан Смаилов.

    Вместе с тем глава Кабмина добавил, что при ежегодном формировании бюджетов Правительство будет увеличивать финансирование мер поддержки реального сектора и поддерживать на уровне не менее 3-3,5% к ВВП.

    «Что касается кредитования экономики, то по мере стабилизации макроэкономической ситуации объем кредитования банками планируется увеличить с 22 трлн тенге в текущем году - до 36 трлн тенге к 2027 году, то есть в течение пяти лет на 65%», - сообщил Алихан Смаилов.

    Как сообщалось ранее, в Сенате сегодня рассматривают проект Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы».

    Фото: bif.rs

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Банки Сенат Экономика Бюджет
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая