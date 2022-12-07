Почему снижается бюджет на проекты ГЧП, поинтересовались общественники в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На общественном совете Северо-Казахстанской области рассмотрели проект бюджета региона на 2023-2025 годы. Общественники поинтересовались, почему суммы на выплату по проектам государственно-частного партнерства ежегодно снижаются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления финансов Наталья Дышкант сообщила, что на оплату обязательств по проектам ГЧП планируется выделить в 2023 году 1,1 млрд тенге, в 2024-м - 515,2 млн тенге, в 2025-м еще меньше – 499,2 млн тенге.

Член общественного совета, бывший заместитель акима области Аскар Сакипкереев поинтересовался, почему сумма из года в год снижается.

«Никто не занимается проектами ГЧП? Лимит около 10 млрд тенге, мы его не используем. Нужно заинтересовывать частников», - сказал А.Сакипкереев.

Н. Дышкант обратила внимание на то, что недавно внесли изменения в Закон о государственно-частном партнерстве.

«Предпочтение отдается проектам, которые не требуют возмещения из бюджета. В этом направлении мы продолжаем работать. Те проекты, которые требуют 100% возмещения затрат – большая нагрузка на бюджет», - добавила руководитель управления финансов.

Еще один член общественного совета, юрист Павел Афанасьев тоже считает, что необходимо рассмотреть эффект от реализации проектов государственно-частного партнерства. Не в общей массе цифр, а по каждому проекту.

«По прошлому году вроде бы все хорошо, но область как была дотационной на 73%, так и остается. Мы пока изменений не видим. Какой эффект дает ГЧП? Почему бы не дать информацию по проектам. Например, в области и городе идут дискуссии по передаче в государственно-частное партнерство городской поликлиники №2. Нужно рассмотреть, насколько это обоснованно. История с детскими садами повторяется. Зачем их передавать? Понятно, когда школы или колледжи в селах отдают. Но благополучные – не совсем ясно», - сказал П.Афанасьев.

Вопрос по реализации проектов государственно-частного партнерства решили вынести на повестку заседания общественного совета.

В прошлом году в регионе утвердили перечень из 16 местных проектов государственно-частного партнерства до 2024 года. Соответствующий проект постановления был опубликован на сайте открытых нормативно-правовых актов.



