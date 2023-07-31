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      Северо-Казахстанская область

    Почему разобрали строившиеся по госпрограмме дома в селе СКО

    31 Июля 2023, 13:38

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В селе Сарытомар района М.Жумабаева Северо-Казахстанской области разобрали четыре дома, строившиеся по государственной программе. Ситуацию прокомментировали в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео из населенного пункта появилось в социальных сетях.

    Автор ролика просит разобраться в сложившейся ситуации. По его словам, в прошлом году разобрали стены и до сих пор никакие работы не проводятся.

    В областном акимате заверили, что бюджетные деньги на строительство этих домов не потратили. Возведением жилья для переселенцев занимался предприниматель.

    «Строительство домов для переселенцев по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» в селе Сарытомар было начато в 2021-м году индивидуальным предпринимателем. Строительство приостановили в связи с замечаниями по качеству строительных работ - заливка фундамента и укладки стен. После этого индивидуальный предприниматель принял решение разобрать возведенные строения. Убрал стены, демонтировать фундамент не представилось возможным. Бюджетные средства за строительство домов в селе Сарытомар индивидуальный предприниматель не получал», - прокомментировали в облакимате.

    В селе Сарытомар проживают 228 человек. За два года население увеличилось на 20 человек.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Жилье
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