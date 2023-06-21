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    Почему растут тарифы на энергоснабжение, рассказала Наталья Годунова

    21 Июня 2023, 11:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова призвала изучить мировую практику в части вопросов энергоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Объем потребления тепловой энергии населением по стране превышает объем потребления бюджетных организаций в среднем в 4,3 раза, а объем потребления юридических лиц - в 3 раза. Созданное в 2004 году дополнительное звено в лице энергоснабжающих организаций увеличивает конечный тариф для потребителей тепловой энергии», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

    Спикер считает, что возврат к практике объединения деятельности по теплоснабжению и передаче тепловой энергии позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей и обеспечить действенный контроль в отрасли, поскольку четкий порядок привлечения субъектов естественных монополий к административной ответственности за неисполнение тарифной сметы и инвестиционной программы отсутствует.

    «Существующие механизмы сбора платы с потребителей за услуги теплоснабжения не позволяют оперативно взыскивать задолженность. В последующем это негативно влияет на финансовую устойчивость компании. Необходимо изучить мировую практику в этих вопросах и рассмотреть упрощенный порядок взыскания такой задолженности», - добавила Н. Годунова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Мажилис Высшая аудиторская палата РК
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