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    Почему растут цены на жилье в Казахстане

    29 Сентября 2021, 14:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цены на жилье растут в связи с ростом объемов строительства. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году в нашей стране было построено 15,5 млн квадратных метров жилья, в этом году строится 17,5 млн квадратных метров. Можно сказать, что государство делает все, для того, чтобы обеспечить население доступным жильем. Поскольку объем строительства увеличился на 2 млн квадратных метров, повысился спрос на строительные материалы. Вследствие этого растут цены», – сказал М.Карабаев.

    По его словам, в Казахстане производят цемент 15 предприятий. Их мощность составляет 16 млн тонн в год. В прошлом году было произведено 9 млн тонн. Был запрещен импорт цемента из третьих стран. Когда начали расти цены, были проведены переговоры с предприятиями. Выяснилось, что многие предприятия не повышали цену. При этом, на рынке цена цемента выросла с 21 тысячи тенге до 36 тысячи тенге. То есть цену подняли посредники.

    Вице-министр сообщил, что в отношении посредников были приняты меры со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции.

    Что касается цены на арматуру, то, по словам М.Карабаева, на мировом рынке она выросла вдвое, в связи с ростом цены на сталь на Лондонской бирже. Для регулирования цены на арматуру введен запрет на вывоз лома черного металла из страны на автомобильном транспорте. Благодаря этому, цена за тонну арматуры снизилась с 400 тысяч тенге вновь до 340 тысяч тенге.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Строительство Жилье Цены и тарифы МИИР РК
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