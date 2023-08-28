Почему растут цены на уголь в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане цены на уголь за год выросли в среднем на 15%. При этом они все равно остаются низкими по сравнению с другими странами. Об этом заявил заместитель председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Турар Жолмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сравнению с прошлым годом цены в среднем выросли на 15%, где-то на 7-10%. Надо отметить, что три предыдущих года цены не менялись. При этом уголь в Казахстане по сравнению с другими странами намного дешевле обходится», - сказал Турар Жолмагамбетов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По данным спикера, цена на уголь в разрезе «Шубаркуль» составляет 7 570 тенге, премиум - 9 тысяч тенге, в «Каражыра» - 9 тысяч тенге, Майкубенский - 6 700 тенге.

Турар Жолмагамбетов подчеркнул, что стоимость социального угля в Казахстане является одной из самых низких. Если в разрезе он стоит от 7 до 9 тысяч тенге, то в зависимости от дальности пунктов, учитывая отсутствие железнодорожных путей, доставка сырья большегрузом, цена может дойти до 25 тысяч тенге.

«Такой же коммунально-бытовой уголь в России стоит 35 тысяч, в Узбекистане – до 50-60 тысяч тенге, в Кыргызстане – 45-50 тысяч тенге. Да, действительно, у нас внутри рост цен есть, но по сравнению с соседними странами, мы являемся одними из самых доступных по социальному углю», - заявил Т. Жолмагамбетов.

Вместе с тем, он ответил на вопрос, почему растут цены на уголь. По его словам, на это влияют инфляционные процессы, а также есть инфляция производителей. Это не только продукты, услуги, но и топливо. Производственная инфляция достигла 40%.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ограничат право на экспорт угля. Вывозить сырье из страны смогут только профильные субъекты, то есть те предприятия, которые ранее занимались деятельностью по добыче угля, их аффилированные компании, которые занимались реализацией, также предприятия, которые давно занимаются обогащением.