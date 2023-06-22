Почему работы по расширению моста через реку Есентай в Алматы не ведутся в ночное время

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев объяснил, почему работы по расширению моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби не ведутся в ночное время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, застройщик не берет ответственность за качество моста, в случае проведения работ ночью.

«Дорожные работы мы можем проводить ночью, но работы на мосту ночью не можем проводить. Помимо расширения, мы проводим большую работу с подпорками внизу моста. Они были давно сделаны. Поэтому компания застройщик не берет ответственность за качество, если будет проводить в ночное время. В ночное время кладут обычно дорожное полотно, которое скатывается», - сказал аким, отвечая на вопросы во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Ерболат Досаев напомнил о просьбе к жителям отнестись с пониманием к проведению работ.

«Я специально попросил департамент полиции поставить регулировщика. Ну и, к сожалению, у нас Аль-Фараби и так стояла в определенные часы – утренние и вечерние. Мы специально выбрали летнее время, пока дети на каникулах, родители меньше ездят. Также я попросил управление городской мобильности увеличить количество общественного транспорта, которое будет ездить по Аль-Фараби», - добавил он.

Ранее сообщалось, что будет произведена реконструкция моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби с устройством двух пешеходных мостов и пандусами для людей с особыми потребностями.

С 6 июня в Алматы движение по мосту через реку Есентай ограничено.