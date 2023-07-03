Почему произошла остановка блока №1 на ТЭС в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Причину остановки блока №1 на ТЭС в Актау назвали в ТОО «МАЭК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«3 июля в 17 часов 31 минуту на ТЭС остановили энергоблок №1 из-за резкого увеличения подпитки котла. Ограничения по потребителям Мангистауской области отсутствуют. Ремонтные работы после остывания энергоблока №1 начнутся после 00-00 ч. 5 июля. остывание более суток. Подана срочная заявка на ремонт блока №1 до 00-00 ч. 6 июля текущего года», - говорится в сообщении пресс-службы ТОО «МАЭК».

Ранее сообщалось, что из-за просадки подачи электроэнергии остановились установки АНПЗ, в областном центре отключили свет и холодную воду, на улицах образовались огромные пробки из автомобилей.

В свою очередь, в пресс-службе АО «KEGOC» объяснили причину аварийного отключения света в Атырау. На Атырауском НПЗ назвали причину выброса черного дыма с огнем на факелах.