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    Почему произошла остановка блока №1 на ТЭС в Актау

    3 Июля 2023, 21:57

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Причину остановки блока №1 на ТЭС в Актау назвали в ТОО «МАЭК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «3 июля в 17 часов 31 минуту на ТЭС остановили энергоблок №1 из-за резкого увеличения подпитки котла. Ограничения по потребителям Мангистауской области отсутствуют. Ремонтные работы после остывания энергоблока №1 начнутся после 00-00 ч. 5 июля. остывание более суток. Подана срочная заявка на ремонт блока №1 до 00-00 ч. 6 июля текущего года», - говорится в сообщении пресс-службы ТОО «МАЭК».

    Ранее сообщалось, что из-за просадки подачи электроэнергии остановились установки АНПЗ, в областном центре отключили свет и холодную воду, на улицах образовались огромные пробки из автомобилей.

    В свою очередь, в пресс-службе АО «KEGOC» объяснили причину аварийного отключения света в Атырау. На Атырауском НПЗ назвали причину выброса черного дыма с огнем на факелах.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Атырау
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