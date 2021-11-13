Почему появляются антиваксеры и можно ли их переубедить – психолог из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Об антиваксерах, теориях заговора, конспирологах и их расцвете сейчас корреспондент МИА «Казинформ» разговаривала с психологом Дмитрием Агаповым.

Фейки о происхождении коронавируса, методах его лечения, теория «золотого миллиарда», конспирологические «разоблачения», чипы в вакцинах – все это мощным потоком каждый день выливается из сети, пабликов, мессенджеров. Люди активно рассылают предупреждающие сообщения, распространяют массу информации, в основе которой нередко лежит чья-то фантазия. Словно с пандемией коронавируса началась пандемия дезинформации.

- Дмитрий, на ваш взгляд, почему появляются всевозможные теории заговора, конспирологи, фейки?

- Наш мозг не любит неопределенности. Сложно поверить, что ситуация в мире настолько изменилась, что требует каких-либо действий. И проще обвинить кого-то в том, что стало некомфортно. Далее – нужна персонификация зла. Мировое правительство, Билл Гейтс, Илон Маск – кто угодно. Безусловно, в такой ситуации теория о том, что ВОЗ придумала вакцинацию и Билл Гейтс спонсировал это мероприятия, становится жизнеспособной. Это все иррациональные действия – нет дискуссии, нет критики. Просто – все плохо.

- Ну, а верят-то люди почему в информацию, лишенную всякой логики?

- У любого человека есть убеждения. Они могут быть основаны на вере, на научных фактах – на той информации, которую человек получает. Но если бы мы жили только логикой, то нам было бы легко друг друга переубеждать. Есть две сигнальных системы в физиологии: мозг рациональный и мозг эмоциональный. Верование основано на эмоциях. Когда человеку говорят, что вместе с вакциной ему внедрят чип, у него на эту информацию появляется сильная эмоция. Эмоция поддерживает его верование – они неразрывно связаны. Поэтому, когда мы пытаемся логикой переубедить человека, мы не работаем с его эмоциями. Поэтому он не слышит аргументов, стоит на своем. И чем сильнее эмоция, тем сложнее человека переубедить. По сути, того, кто верит в мировой заговор или что-то подобное, переубедить так же сложно, как попавшего в деструктивно-религиозный культ. И работа с ними такая же должна проводиться. И не имеет значения социальный и интеллектуальный уровень человека. Включается именно эмоциональный мозг.

- Но включается ведь он не у всех людей?

- Причин активизации эмоционального мозга может быть несколько. Это либо какой-то прошлый опыт, который запомнился. Например, не верить государству. Вторая причина – боязнь чужого, нового, ксенофобия своего рода. Страх – включение эмоционального мозга. Логика в этом случае просто отрубается. Невозможно человека переубедить. Хоть сколько приводи аргументов.

- Другой вопрос: что заставляет людей придумывать фейки?

- Простой эксперимент, который проводится на факультете психологии: в аудиторию заводят одного студента, показывают ему картину и убирают ее. Он должен объяснить второму, что изображено на картине, не называя ее, и так по цепочке. На глазах аудитории часть информации уходит, часть искажается или добавляется то, чего не было на картине. Так рождаются слухи. Происходит это постоянно. Отсюда и появляются сообщения в мессенджерах, начитанные тревожным голосом. Это один вариант происхождения фейков. Второй – придуманные новости. Так было с информацией о врачах, которые якобы доказали, что коронавирус – бактерия. Фактчекеры выяснили, что информацию придумал онлайн-журнал, чтобы повысить свой рейтинг. Еще один механизм, когда человек свои мысли или убеждения транслирует на свою аудиторию в социальных сетях. Например, микроинфлюенсер, публичная личность, блогеры.

- Неужели они не понимают, что своими убеждениями могут навредить другим?

- Люди искренне верят в то, о чем говорят. Он убежден в своей правоте. Вот ты сейчас транслируешь свою картину мира о необходимости вакцинации, когда пишешь этот материал. И тот человек искренне верит в свои убеждения. По его мнению, он должен рассказать, что «таится» за этими вакцинами, предупредить всех об «опасности». Это глубокая тема критического мышления. Но и в этом случае найдется что-то, что эмоционально тебя «пробьет». Если у человека есть нарушение базовой потребности в безопасности – «мир опасен» – он будет это транслировать. Если есть базовое недоверие к миру, он будет придумывать зло мирового правительства. Если тип человека истероидный, он будет просто кричать об этом. Шизоид может увидеть связи там, где их нет. Эпилептоид «включается» в какое-либо убеждение и несет это в массы. Это все психотипы людей. Есть еще понятие «мыслевирус» - он состоит из кусочков информации и «закольцован». Например, та же информация о мировом правительстве и теории «золотого» миллиарда.

- Как работать с антиваксерами, с точки зрения психологии? Очевидно, что чем больше разъяснений от государства, тем сильнее сопротивление.

- Антиваксер – это немотивированный клиент. Он не будет слушать то, о чем ему говорят. Он поставит сразу барьер. Конечно, есть методы преодоления. Первое – нужно применить методы оперативной работы. Человек негативно настроен, обвиняет – реагировать на агрессию не нужно. Через какое-то время реакция агрессии истощится и потом только можно попытаться преодолеть барьер недоверия. Необходимо дать ему что-то ценное. Ну, и самое важное – личный опыт антиваксера. Правильное решение – организовывать для них посещения ковидных стационаров. Одна из моих клиенток была уверена, что ей поможет исключительно Pfizer. Однако за это время, пока она ждала, заболела в тяжелой форме. И только потом поняла, что нужно было прививаться имеющимися вакцинами. Например, так называемые диссиденты были всегда. Например, ВИЧ-диссиденты, которые отрицают существование ВИЧ и из-за которых, по мнению врачей, невозможно остановить распространение вируса, хотя есть лекарства, позволяющие продлить жизнь людей. Их аналог – антиваксеры.

- Спасибо за беседу!