Почему повысились пороги достаточности в ЕНПФ при изъятии пенсионных средств – комментарий Минтруда РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК Александр Кононец объяснил повышение порогов достаточности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе 2021 года вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста», который предоставил гражданам право использования части своих пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, оплаты лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям. Воспользоваться этим правом могут вкладчики, которые за счет перечисления регулярных пенсионных взносов, сформировали накопления, превышающие порог минимальной достаточности (далее – ПМД). При этом пенсионные накопления, доступные для использования гражданами, включают не только перечисленные пенсионные взносы, но и полученный от их инвестирования инвестиционный доход», - написал Александр Кононец в информационном сообщении для СМИ.

Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» определено, что под «порогом минимальной достаточности» рассматривается минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчика определенного возраста, которая, с учетом будущих регулярных 10% пенсионных взносов в ЕНПФ, позволит в будущем обеспечить его пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии.

«Учитывая, что эффективность системы пенсионного обеспечения определяется уровнем замещения утраченного трудового дохода пенсионными выплатами, согласно Методики определения ПМД, утвержденной постановлением Правительства РК №1 от 6 января 2021 года, при определении порога минимальной достаточности пенсионных накоплений используются такие показатели, как размер минимальной заработной платы, а также минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются в соответствии с законом «О республиканском бюджете». В связи с этим, как сообщалось ранее, размер ПМД утверждается на ежегодной основе», - отметил пресс-секретарь Минтруда.

Главой государства в рамках Послания народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» (от 1 сентября 2021 года) поручено с 1 января 2022 года увеличить минимальную заработную плату с 42 500 до 60 тысяч тенге (или на 41%).

Ожидаемое повышение МЗП повлечет за собой синхронное увеличение ПМД, что обеспечит сохранение размеров пенсий будущих получателей на уровне, адекватном изменениям трудовых доходов работающего населения.