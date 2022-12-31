Почему повысились пороги достаточности в 2022 году, объяснил Нацбанк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов объяснил повышение порогов минимальной достаточности при использовании пенсионных активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пенсионное обеспечение является обязательной и неотъемлемой частью системы социальной защиты населения. Основной функцией пенсионного обеспечения является возмещение потери постоянного дохода в связи с прекращением трудовой деятельности по достижении пенсионного возраста. Основной задачей порогов минимальной достаточности (далее – ПМД) является обеспечение минимально необходимого уровня пенсионных накоплений для жизнедеятельности граждан в нетрудоспособном возрасте и удовлетворения их минимальных потребностей с учетом рекомендаций Международной организации труда. В связи с чем, пенсионная система должна обеспечить накопление гражданами объема пенсионных накоплений в размере не менее ПМД», - написал Галымжан Пирматов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, определение ПМД осуществляется в соответствии с методикой определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года 1042 (далее – методика). Согласно Закону Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» ЕНПФ ежегодно не позднее одного месяца до начала календарного года размещает информацию о ПМД, рассчитанных на предстоящий год в соответствии с методикой. Следует отметить, что одним из показателей, применяемых при расчете ПМД, является минимальный размер заработной платы (далее – МЗП), призванный обеспечить минимальный стандарт уровня жизни граждан.

«Таким образом, на рост ПМД в 2022 году существенное влияние оказало значительное повышение МЗП (с 42,5 тысячи тенге до 60 тысяч тенге). Вместе с тем, согласно поручению Главы государства, озвученному в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, с 2023 года размер МЗП будет увеличен с 60 000 до 70 000 тенге, что также оказало влияние на размер ПМД, установленных на 2023 год», - заключил глава Нацбанка.



