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    Почему повысилась цена на проживание в одном из казахстанских общежитий

    25 Сентября 2022, 14:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве науки и высшего образования назвали причины повышения стоимости проживания в общежитии Международной образовательной корпорации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем учебном году стоимость проживания в общежитии вуза повышена в связи с расходами на содержание: высокая себестоимость, капитальный ремонт, зарплатный фонд сотрудников, коммунальные услуги, дератизация/дезинфекция», - сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции.

    Как говорится в предоставленной информации, в рамках академической свободы в компетенцию вузов входит осуществление учебно-воспитательного процесса, подбор и расстановка кадров, научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.

    Кроме того, для обеспечения прозрачности и объективности деятельности в вузах внедрена система корпоративного управления – Совет директоров. Если ранее ректор вуза имел право единоличного принятия решения, то сейчас после внедрения корпоративного управления ректор является исполнителем, стратегические решения принимает Совет директоров. Решение относительно стоимости проживания в общежитиях принимается Советом директоров.

    «Также сообщаем, что в общежитии Международной образовательной корпорации созданы все условия для комфортного проживания студентов: здание расположено на территории вуза; произведен капитальный ремонт; в каждой секции имеются раздельные санузлы и душевые; на этажах функционируют кухни и прачечные», - добавили в МНВО.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Строительство Цены и тарифы Миннауки и высшего образования РК
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