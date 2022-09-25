Почему повысилась цена на проживание в одном из казахстанских общежитий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве науки и высшего образования назвали причины повышения стоимости проживания в общежитии Международной образовательной корпорации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем учебном году стоимость проживания в общежитии вуза повышена в связи с расходами на содержание: высокая себестоимость, капитальный ремонт, зарплатный фонд сотрудников, коммунальные услуги, дератизация/дезинфекция», - сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции.

Как говорится в предоставленной информации, в рамках академической свободы в компетенцию вузов входит осуществление учебно-воспитательного процесса, подбор и расстановка кадров, научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.

Кроме того, для обеспечения прозрачности и объективности деятельности в вузах внедрена система корпоративного управления – Совет директоров. Если ранее ректор вуза имел право единоличного принятия решения, то сейчас после внедрения корпоративного управления ректор является исполнителем, стратегические решения принимает Совет директоров. Решение относительно стоимости проживания в общежитиях принимается Советом директоров.

«Также сообщаем, что в общежитии Международной образовательной корпорации созданы все условия для комфортного проживания студентов: здание расположено на территории вуза; произведен капитальный ремонт; в каждой секции имеются раздельные санузлы и душевые; на этажах функционируют кухни и прачечные», - добавили в МНВО.