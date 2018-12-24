Почему полицейские остановили карету скорой помощи с пациентом - МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области выясняют причины, по которой полиция остановила машину скорой помощи, транспортирующую больного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в сети появилось видео, вызвавшее бурное обсуждение среди пользователей. Ролик распространен с надписью «дорожная полиция остановила скорую помощь, которая ехала в город с пациентом».

Данное видео прокомментировал директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмас Садубаев.

«Как видно из записи, факт остановки полицией кареты скорой помощи действительно зарегистрирован 22 декабря на территории Атырауской области. В настоящее время по данному инциденту ведется служебная проверка. Граждан просим дождаться результатов разбирательства, не делать поспешных выводов и не винить сотрудников полиции на основании полуминутного ролика. Главная цель стражей порядка - защита жизней казахстанцев. Сотрудники полиции не будут беспричинно останавливать «скорую», - сказал А. Садубаев.

По информации представителя МВД, если карета скорой помощи ехала без включенных спецсигналов, нарушая правила дорожного движения, полиции ничего не остается, кроме как остановить ее и выяснить причины подобного поведения.

Автор: Аян Бекенулы

Перевод: Сабина Биржанкызы