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    Почему полицейские не патрулировали ЖД переезд в Шамалгане, объяснили в МВД

    16 Сентября 2019, 14:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министру внутренних дел РК Ерлану Тургумбаеву задали вопрос о том, почему железнодорожный переезд на станции Шамалган не патрулировался полицейскими во время ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня у нас нет дорожной полиции. Есть только патрульная полиция. Как вы знаете, пробки автомобилей регулярно происходят в любом месте, в любом городе. Причем, как в городе, так и за его пределами. С 17 до 19 часов большинство граждан выходит с работы, забирает детей из детского сада и школы. Мы бы хотели везде расставить патрули во время пробок, но сотрудников не хватает. Поэтому мы отдаем приоритет пересечению больших улиц, школам и детсадам», - сказал Ерлан Тургумбаев на пресс-конференции в СЦК.

    Напомним, 15 сентября 2019 года в 19:08 на перегоне «Алматы-Шамалган» на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда №43 «Алматы-Костанай» с пассажирским автобусом марки «Сетра», следовавшим по маршруту №456 «Алматы-Шамалган», выехавшим на запрещающий сигнал светофора.

    Машинистом поезда предприняты меры к экстренному торможению, однако избежать столкновения не удалось. В результате столкновения водитель автобуса скончался на месте, 3 пассажира автобуса госпитализированы в ЦРБ Карасайского района.

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с ДТП в Алматинской области.

    В управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии пострадавших.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Алматинская область ДТП Транспорт Безопасность МВД РК Авария с Поездом ЧП в Шамалгане Шамалган Шамалғандағы апат
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