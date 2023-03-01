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    Почему подтопления происходят на ежегодной основе, объяснил сенатор

    1 Марта 2023, 12:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Галиаскар Сарыбаев ответил на вопросы журналистов касательно случающихся на ежегодной основе подтоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Надо строить дополнительные плотины и контррегуляторы. Везде. Это требует много времени. Во-первых, надо готовить проект, проводить экспертизу, нужны специалисты. Поэтому в данном направлении сейчас ведется работа. Мы должны ее взять под контроль. Ситуации бывают разные», - сказал Галиаскар Сарыбаев в кулуарах Сената.

    Сенатор назвал ситуацию парадоксом, однако на предложение наказывать акиматы ответил уклончиво.

    «Это парадокс – летом не хватает воды для полива, а в весеннее время - паводки. (…) С одним наказанием мы далеко не уйдем. Каждый человек должен отвечать за свои действия», - заявил депутат.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Паводок
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