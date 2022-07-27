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    Почему перестали публиковать статистику по смертности от COVID-19

    27 Июля 2022, 16:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие шесть месяцев от коронавируса в стране скончались 785 человек. Данные предоставили в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За прошедшие шесть месяцев от КВИ в стране умерли 785 человек. Основное количество умерло в январе-феврале, когда была большая нагрузка. В январе умерли 311 человек, в феврале – 411, в марте – 54 пациента, в апреле – 3, в мае – 3, в июне – 1, в июле – 2 человека», - сообщил вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

    Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова объяснила, почему ведомство перестало предоставлять данные по смертности от COVID-19.

    «У нас превалирует «омикрон», который характеризуется очень низкой смертностью и легким течением. Начиная с июня, у нас регистрируются единичные случаи смертности от ковида, поэтому мы считаем, что в этом нет необходимости. А если у вас возникает вопрос, какое количество больных умерло, можно в частном порядке от нас эту информацию получить», - объяснила главный санврач Казахстана.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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