Почему перестали публиковать статистику по смертности от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие шесть месяцев от коронавируса в стране скончались 785 человек. Данные предоставили в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие шесть месяцев от КВИ в стране умерли 785 человек. Основное количество умерло в январе-феврале, когда была большая нагрузка. В январе умерли 311 человек, в феврале – 411, в марте – 54 пациента, в апреле – 3, в мае – 3, в июне – 1, в июле – 2 человека», - сообщил вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова объяснила, почему ведомство перестало предоставлять данные по смертности от COVID-19.

«У нас превалирует «омикрон», который характеризуется очень низкой смертностью и легким течением. Начиная с июня, у нас регистрируются единичные случаи смертности от ковида, поэтому мы считаем, что в этом нет необходимости. А если у вас возникает вопрос, какое количество больных умерло, можно в частном порядке от нас эту информацию получить», - объяснила главный санврач Казахстана.