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    Почему парни не хотят идти в армию – ответ министра обороны РК

    7 Июня 2023, 14:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр обороны РК Руслан Жаксылыков прокомментировал нежелание молодых казахстанцев идти в армию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наверное, в первую очередь вся проблема в воспитании. Могу дать команду - вызовите автобус, посадите всех наших журналистов в ближайшую воинскую часть и поговорите с солдатами. Они как раз только присягу приняли. И вы сами все увидите. Никаких заранее приготовлений не будет. В каких условиях находятся, посмотрите», - сказал Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса.

    По его мнению, в парнях нужно воспитывать патриотизм.

    «Нужно воспитывать мужчиной, который умеет брать ответственность и за себя, и за семью, и за свою родину. А если он, ну я не буду показывать пальцем, тут таких нет, которые больше внимания уделяют досугу в ночном клубе, то это больше не мужчина. Если ты патриот своего народа, то почему не идёшь в армию? Вопрос ставите так, что почему хватают (людей), почему не идёт в армию, но не почему он в ночном клубе? Значит, у него здоровья хватает в ночном клубе веселиться, тратить своё время, а отдать свой конституционный долг не хотят», - подчеркнул министр.

    «Тот, кто работает с людьми в этой жизни ни от чего не застрахован. Но руководством Вооруженных сил принимаются все меры для того, чтобы все негативные моменты изжить», - добавил глава Минобороны.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Армия Патриотизм Минобороны РК
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