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Почему пациенты с COVID-19 поступают в реанимацию, пояснил Алексей Цой

18 Августа 2021 09:29
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Почему пациенты с COVID-19 поступают в реанимацию, пояснил Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –С чем связан показатель удельного веса пациентов более 40%, поступивших в первые сутки в реанимацию? Об этом на заседании Правительства рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом отмечается устойчивая работа медицинских организаций страны, тогда как сегодня на лечении находятся более 120 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. Вместе с тем, удельный вес пациентов, поступивших в реанимацию в первые сутки составил более 40% и связан с воздействием более агрессивного дельта-штамма, самолечением пациентов и их поздним обращением за медицинской помощью», - отметил министр.

В этой связи Алексей Цой призвал местные исполнительные органы усилить разъяснительную работу по вопросам профилактики заболеваний, предупреждения самолечения среди населения и своевременного обращения за медицинской помощью.

«Население прошу при первых признаках коронавирусной инфекции обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Следует помнить, что соблюдение простых правил спасет жизни сотни людей», - обратился к казахстанцам министр здравоохранения РК.

Ранее сообщалось, что в Казахстане отмечается постепенная стабилизация эпидситуации.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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