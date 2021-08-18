Почему пациенты с COVID-19 поступают в реанимацию, пояснил Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –С чем связан показатель удельного веса пациентов более 40%, поступивших в первые сутки в реанимацию? Об этом на заседании Правительства рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом отмечается устойчивая работа медицинских организаций страны, тогда как сегодня на лечении находятся более 120 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. Вместе с тем, удельный вес пациентов, поступивших в реанимацию в первые сутки составил более 40% и связан с воздействием более агрессивного дельта-штамма, самолечением пациентов и их поздним обращением за медицинской помощью», - отметил министр.

В этой связи Алексей Цой призвал местные исполнительные органы усилить разъяснительную работу по вопросам профилактики заболеваний, предупреждения самолечения среди населения и своевременного обращения за медицинской помощью.

«Население прошу при первых признаках коронавирусной инфекции обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Следует помнить, что соблюдение простых правил спасет жизни сотни людей», - обратился к казахстанцам министр здравоохранения РК.

Ранее сообщалось, что в Казахстане отмечается постепенная стабилизация эпидситуации.