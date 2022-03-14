Почему ожирение может привести к раку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ожирение относится к одному из основных глобальных факторов риска смертности и способствует развитию множества осложнений, в том числе и онкологических заболеваний. Около 20% всех случаев рака связаны с ожирением, считает профессор КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова и эксперт Национальной ассоциации «Денсаулык» по снижению факторов риска неинфекционных заболеваний Сагат Алтынбеков, передает МИА «Казинформ».

Известно, что ожирение и избыточный вес увеличивают риск развития рака, но до сих пор оставался открытым вопрос, почему. Ученые из Университета Бергена в Норвегии дают объяснение этому явлению и отмечают, что липиды, связанные с ожирением, делают раковые клетки более агрессивными и склонными к образованию опухолей. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Эксперты обнаружили, что ожирение стимулирует адаптацию раковой клетки к пальмитиновой кислоте. Эта адаптация позволяет злокачественным клеткам образовывать опухоль. Исследование проводилось путем пересадки клеток опухоли молочной железы 223 пациентам.

«Это означает, что даже при отсутствии новых генных мутаций ожирение увеличивает риск образования опухолей. Избыточный вес и ожирение является причиной примерно 500 000 новых случаев рака каждый год, и тенденция такова, что это число будет расти по мере дальнейшего роста показателей ожирения», - сказал Нильс Хальберг, доцент Университета Бергена и автор исследования.

Ученые также отметили, что новое понимание механизма образования опухоли позволит разрабатывать в дальнейшем улучшенные методы лечения больных раком, страдающих ожирением.

По данным ВОЗ, избыточная масса тела и ожирение признаны эпидемией мирового масштаба. Лишним весом страдает каждый четвертый житель планеты. Количество тучных людей прогрессивно увеличивается каждые 10 лет на 10%.

Проблема ожирения в Казахстане становится все более актуальной.

Так, по данным Казахской академией питания, средняя распространенность избыточной массы тела среди взрослого населения страны составила 29,7% у женщин и 33,9% у мужчин; ожирением страдает 25,8% женщин и 15,3% у мужчин. Это значит, что более половины взрослого населения Казахстана (55,5% женщин и 49,2% мужчин) страдают избыточной массой тела или ожирением.

«Опасная тенденция заключается в том, что большинство людей даже не считает лишний вес проблемой для здоровья. Современные подходы борьбы с ожирением направлены на здоровое питание и повышение уровня физической активности. Обычно людям с избыточной массой тела или ожирением сложно резко менять свои привычки, но, приняв стратегию снижения вреда, можно начать путем постепенного перехода на менее вредные альтернативы. Переход от менее вредной пищи к более здоровой, включая физическую активность в повседневную жизнь должен стать нормой. Другие вредные привычки тоже можно изменить с помощью концепции снижения вреда.

К примеру, для курильщика – это переход от обычных сигарет на бездымные альтернативы, чтобы исключить основной источник вреда – дым, в алкогольной зависимости – это замена крепкого алкоголя на слабоалкогольные напитки», - добавил Сагат Алтынбеков.



