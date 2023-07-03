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    Почему отключили свет в Атырау

    3 Июля 2023, 20:21

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Причину аварийного отключения света в Атырау объяснили в пресс-службе «KEGOC», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «03 июля т.г. в 18ч.23мин. на тепловой электрической станции ТОО «МАЭК» аварийно отключился энергоблок № 1 с нагрузкой 130 МВт. В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу. По этой же причине Атырауская ТЭЦ, парогазовая установка Karabatan Utility Solutions, газовые станции Каламкас и ТШО выделились на изолированную работу. Введены ограничения промышленным предприятиям и части населенных пунктов. В 19 ч. 22 мин. Атырауский энергоузел синхронизирован с Западным энергоузлом, снимаются ограничения», - сообщили в пресс-службе «КЕGOC».

    Как ранее сообщалось, из-за просадки подачи электроэнергии остановились установки АНПЗ, в областном центре отключили свет и холодную воду, на улицах образовались огромные пробки из автомобилей.

    В свою очередь, Минэнерго подтвердило аварийную остановку объектов АНПЗ. При этом в ведомстве заверили, что текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ.

    В настоящее время совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране составляют:

    - автобензин Аи-92 – 351 тысяча тонн, что достаточно для покрытия 23-х суточной потребности страны;

    - Аи-95 – 46 тысяч тонн (15 суток);

    - дизтопливо - 520 тысяч тонн (29 суток).

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Энергетика Атырауская область ЖКХ Происшествия Атырау
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