Почему опасно привозить домой с природы диких животных и полевые букеты

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылская область относится к числу территорий Казахстана с широким распространением конго-крымской геморрагической лихорадки. Ежегодно с наступлением тепла в регионе регистрируются случаи заболевания людей ККГЛ, имеются случаи летального исхода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С момента регистрации первого случая заболевания ККГЛ в Жамбылской области в 1982 году площадь природного очага распространения болезни увеличилась в 136 раз – с 200 до 27,1 тыс. квадратных километров. Ранее на территории региона природные очаги ККГЛ распространялись только на Мойынкумский, Сарысуский и Таласский районы – 49 населенных пунктов с населением свыше 70 тыс. человек. В 2015 году факт обнаружения смертельно опасного вируса в близлежащем к Таразу Жамбылском районе специалисты объяснили миграцией скота и плохим контролем за его состоянием. Город Тараз тоже относится к числу не благополучных в эпидемиологическом плане регионов Жамбылской области.

По данным управления здравоохранения акимата Жамбылской области, в этом году случаи заболевания людей ККГЛ не зафиксированы.

«Противоклещевые работы проводятся на постоянной и систематической основе, - сообщили в ведомстве. - В ходе весенних и осенних противоклещевых мероприятий в населенных пунктах, находящихся в природных очагах, обрабатываются помещения для содержания скота и сами сельхозживотные. Проводится санитарно-просветительская работа среди населения. Ветеринарная ситуация стабильна и находится под постоянным контролем. Из местного бюджета ежегодно на противоклещевые препараты выделяются значительные средства».

О мерах профилактики этого особо опасного инфекционного заболевания рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

«Крымская геморрагическая лихорадка относится к особо опасным заболеваниям, сопровождается подъемом температуры, интоксикацией и различной тяжестью клинического течения. Происходят геморрагические кровотечения носовые, желудочно-кишечные, внутрикожные. Может проходить и без геморрагического синдрома. Вирус – возбудитель болезни может сохраняться в природных условиях в клещах, их активность наблюдается с марта по октябрь. Инкубационный период от 1 до 14 дней».

Заразиться человек может при присасывании на тело зараженного клеща, при раздавливании клещей, при стрижке овец, убое и разделке пораженного клещами крупного и мелкого рогатого скота, а также во время пребывания людей в поле, на сенокосе, пастбищах, при отдыхе на природе.

Особенно опасно находиться в местах, где имеются гнезда грачей, ворон, сорок. На этих птицах могут быть клещи. Источником заражения может быть заяц-русак, шкура которого используется для изготовления меховых изделий, может быть ежик, которого дети принесли в домашний «живой уголок». Клещи могут переползать на человека с домашних животных, если те побывали в местах обитания клещей. При наличии клещей на животных надо сделать заявку в ветеринарную службу для обработки.

При выезде на природу, во время ухода за животными необходимо соблюдать правила, сообщили в ведомстве. Одежда должна быть плотная, рубашка с длинными, плотно прилегающими рукавами, заправлена в брюки. Штанины брюк нужно заправить в носки. Необходим головной убор. Рекомендуется каждые 10-20 минут проводить осмотр одежды на наличие клещей, пользоваться репеллентами. Не следует приносить букеты лесных, полевых растений домой – таким образом можно принести домой клещей.

При обнаружении на теле присосавшегося клеща необходимо сразу обратиться в медицинское учреждение. Самостоятельно снимать клеща нежелательно, ввиду того, что часть его (хоботок) может остаться в теле. Никогда не раздавливайте клещей, снятых с людей или животных – это опасно заражением. Необходимо сразу обращаться за квалифицированной медицинской помощью, пояснили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области.