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Почему нужно согласовывать кандидатуры членов СБ с Елбасы, объяснили в Минюсте

22 Октября 2019 13:10
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Почему нужно согласовывать кандидатуры членов СБ с Елбасы, объяснили в Минюсте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Марат Бекетаев прокомментировал обязанность согласовывать кандидатуры членов Совета безопасности с Елбасы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я бы не стал драматизировать эту ситуацию. Все нормы по этому вопросу приняты во время принятия закона о Совете безопасности. Подписан Указ Президента, он более четко регламентирует все процедуры. Само по себе решение о том, что согласованию подлежат определенные должности оно уже принято Парламентом и подписано Президентом», - сказал Марат Бекетаев в кулуарах Правительства.

По его мнению, такой механизм вовсе не означает двоевластие в стране.

«Конечно, не означает. Многие страны имеют подобные процедуры, когда важнейшие политические должности согласуются с теми или иными органами. Там, где конституционные монархи, существует практика такая, что эти согласования имеют формальный характер, а согласование Совета безопасности такой формальный характер иметь не будут», - объяснил министр.

В случае, если глава Совбеза будет не согласен с выдвинутой кандидатурой, дальнейшие действия, по словам М. Бекетаев, описаны в регламенте.

«В Указе четко регламентируется вся процедура, там предполагается консультация до принятия решения. Поэтому во время консультации все разногласия должны быть сняты. Последнее слово за Советом безопасности. Это коллегиальный орган. Елбасы председательствует, поэтому все решается открыто. Это не означает послабления (власти Президента - прим. ред), потому что это нормальная процедура согласования», - подчеркнул он.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Минюст, Первый Президент - Елбасы,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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