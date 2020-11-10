Почему нельзя снижать пенсионный возраст, объяснил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно возможности снижения пенсионного возраста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассмотрев ваш депутатский запрос касательно снижения пенсионного возраста, сообщаем следующее. В настоящее время пенсионное обеспечение на всех трех уровнях (солидарная, базовая и накопительная пенсия) привязано к трудовому стажу. При этом размер солидарной пенсии постепенно снижается, так как при ее назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы», - написал Аскар Мамин в ответ на депутатский запрос.

По его словам, снижающийся размер солидарной пенсии должен компенсироваться все возрастающим размером накопительной части пенсии за счет увеличения периода перечисления обязательных пенсионных взносов.

«Базовая пенсия предоставляется всем лицам, достигшим пенсионного возраста, в размере от 54 до 100% прожиточного минимума в зависимости от стажа участия в пенсионной системе (как до 1998 года, так и после этой даты). То есть, чем дольше работал, тем выше размер базовой пенсии. Вместе с тем, в случае приобретения пенсионного аннуитета для участников накопительной пенсионной системы при достаточности пенсионных накоплений сохранено право назначения пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда, для женщин в 51,5 лет, для мужчин – в 55 лет», - отметил Премьер.

«Учитывая складывающуюся экономическую ситуацию, международный опыт, долгосрочные актуарные прогнозы на основе экономических и демографических факторов повышение пенсионного возраста является необходимостью», - заключил глава Правительства.