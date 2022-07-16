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    Почему нельзя купаться в фонтанах

    16 Июля 2022, 09:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области предостерег жителей региона от купания в фонтанах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, на территории области функционируют 18 фонтанов в шести районах – два в Аккольском, по одному в Аршалынском, Жаркаинском и Шортандинском, четыре в городе Степногорске и девять в Кокшетау.

    «Один раз в 15 дней производится замена воды в фонтанах с последующей чисткой и мойкой, вода заполняется из водопроводной сети. Но купаться в фонтанах и пить из них воду запрещено. Дело в том, что вода, которая находится в их чашах, циркулирует по замкнутому кругу, а ночью многие фонтаны отключаются. В чашу могут попадать атмосферные осадки, пыль, насекомые и так далее. Кроме того, вода обрабатывается специальным раствором, препятствующим образованию водорослей, который вреден для организма человека», - пояснили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

    Развлечение в фонтане чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями. Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции и вирусный гепатит А.

    «Санитарной службой с мая по сентябрь проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг качества воды фонтанов с отбором проб на лабораторные исследования. За май-июнь в регионе отобраны 42 пробы воды на содержание холерного вибриона и возбудителей энтеровирусной инфекции. Несоответствующих проб не выявлено. Однако взрослым и детям необходимо знать и соблюдать меры предосторожности, избегать подобных развлечений в фонтанах, чтобы не подвергать себя риску заражения и получения травм», - резюмировали в ведомстве.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Здравоохранение Безопасность
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