Почему некоторые четверокурсники учатся онлайн, объяснили в вузе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском государственном университете им. М. Козыбаева часть студентов 4-го курса обучаются в режиме онлайн. В вузе пояснили ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Член Правления по академическим вопросам Рената Апергенова пояснила, что на онлайн-обучении около 300 из 1200 студентов-четверокурсников.

«Были заявления от некоторых студентов четвертого курса о рассмотрении возможности перевода на онлайн-формат обучения. Заявления рассматривались в зависимости от специальности. В первую очередь, нужно отметить, что всего 1/3 студентов были переведены на онлайн-формат обучения с учетом специализации и только на один семестр. Это специальности, которые применяют цифровые технологии. Все остальные продолжают обучение в традиционном формате: дефектологи, музыкальное образование, отдельные специальности физкультуры и спорта», - проинформировала Р.Апергенова.

Она подчеркнула, что речь идет именно об онлайн-обучении, а не о дистанционном.

«Есть некоторая разница между онлайн и дистанционным форматом. Во-вторых, в соответствии с законодательством, в 20% можно применять цифровые технологии. Мы отправили на онлайн-обучение именно этот контингент. Например, есть специальная педагогика, где применяются IT-технологии, и в этом случае онлайн-формат будет способствовать расширению. В условиях пандемии получилось так, что прошли изменения в учебных образовательных программах школы, педагог должен понимать, как он будет вести занятия. Это формат и был учтен при удовлетворении ходатайства студентов», - сказала Р.Апергенова.

Она добавила, что формат занятий в вузе не повлияет на размер оплаты за обучение.