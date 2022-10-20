Почему не выделены деньги на дальнейшее восстановление Кокаральской плотины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев прокомментировал вопрос дальнейшего финансирования восстановления Кокаральской плотины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции в СЦК журналисты отметили, что в Сенате депутаты подняли проблему восстановления Кокаральской плотины, половину которой смыло водой. Ремонт плотины стоит 4,5 млрд тенге – 500 млн уже выделены, но остальные деньги на 2023-2025 годы не предусмотрены.

«В связи с тем, что проектно-сметная документация вышла позже положенного срока, мы не успели заявиться на следующий год. В этом году 500 млн тенге были выделены, работы уже начались. На следующий год при первом же уточнении бюджета мы соответствующую заявку в Министерство финансов подадим. Я думаю, что этот вопрос с финансированием решится», - заверил Сериккали Брекешев.