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    Почему не выделены деньги на дальнейшее восстановление Кокаральской плотины

    20 Октября 2022, 17:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев прокомментировал вопрос дальнейшего финансирования восстановления Кокаральской плотины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На пресс-конференции в СЦК журналисты отметили, что в Сенате депутаты подняли проблему восстановления Кокаральской плотины, половину которой смыло водой. Ремонт плотины стоит 4,5 млрд тенге – 500 млн уже выделены, но остальные деньги на 2023-2025 годы не предусмотрены.

    «В связи с тем, что проектно-сметная документация вышла позже положенного срока, мы не успели заявиться на следующий год. В этом году 500 млн тенге были выделены, работы уже начались. На следующий год при первом же уточнении бюджета мы соответствующую заявку в Министерство финансов подадим. Я думаю, что этот вопрос с финансированием решится», - заверил Сериккали Брекешев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экология Минэкологии
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